Самара, 16 марта, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Новокуйбышевский городской суд Самарской области оштрафовал на 150 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина, который слушал послание президента с лапшой на ушах. Об этом 16 марта заявил адвокат депутата Алексей Лапузин.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Суд признал Абдалкина виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей», — приводит РИА Новости слова адвоката.

По его словам, сторона защиты Абдалкина будет обжаловать это решение, поскольку оно, по мнению защитников, противоречит Конституции России.

Как передавало ИА REGNUM, депутаты Самарской губернской думы на пленарном заседании единогласно объявили публичное порицание депутату от КПРФ Михаилу Абдалкину, который опубликовал видео, как он с лапшой на ушах слушает послание президента России Владимира Путина.