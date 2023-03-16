Во Франции сообщили о прибытии на Украину нескольких танков AMX-10RC
Париж, 16 марта 2023, 17:37 — REGNUM Несколько колёсных танков AMX-10RC прибыли на Украину. Об этом, как передаёт издание Defence Blog, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
По его словам, часть поставленной техники уже находится на передовой.
Как сообщало ИА REGNUM, в Европейском союзе завершают работу над сделкой на сумму €2 млрд для отправки снарядов киевскому режиму и пополнения собственных запасов. Однако Париж выступает за то, чтобы заказы выполняли только европейские компании, что, в свою очередь, создает риск замедления поставок Киеву.