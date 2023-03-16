Париж, 16 марта, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Несколько колёсных танков AMX-10RC прибыли на Украину. Об этом, как передаёт издание Defence Blog, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Officier communication du 4e RCh AMX-10RC

По его словам, часть поставленной техники уже находится на передовой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Европейском союзе завершают работу над сделкой на сумму €2 млрд для отправки снарядов киевскому режиму и пополнения собственных запасов. Однако Париж выступает за то, чтобы заказы выполняли только европейские компании, что, в свою очередь, создает риск замедления поставок Киеву.