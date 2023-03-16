Разин объявил об уходе с поста главного тренера «Северстали»

Череповец, Вологодская область, , 17:30 — REGNUM Главный тренер череповецкого хоккейного клуба «Северсталь» Андрей Разин покинул свой пост. Об этом 16 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

Андрей Разин (в центре) во время матча © Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Я исчерпал себя в «Северстали». Спасибо клубу. Я ухожу, пока не знаю куда, переговоры не вёл», — сказал Разин.

49-летний специалист отметил, что хочет перейти на новый уровень и прогрессировать в результатах.

Напомним, Разин возглавлял «Северсталь» с 2018 года. Под его руководством команда в сезоне 2022/23 вышла в плей-офф КХЛ, но в первом раунде проиграла московскому ЦСКА.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шведский защитник Робин Пресс не будет продлевать контракт с «Северсталью».