Череповец, Вологодская область, 16 марта, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Главный тренер череповецкого хоккейного клуба «Северсталь» Андрей Разин покинул свой пост. Об этом 16 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

Кирилл Кухмарь/ТАСС Андрей Разин (в центре) во время матча

«Я исчерпал себя в «Северстали». Спасибо клубу. Я ухожу, пока не знаю куда, переговоры не вёл», — сказал Разин.

49-летний специалист отметил, что хочет перейти на новый уровень и прогрессировать в результатах.

Напомним, Разин возглавлял «Северсталь» с 2018 года. Под его руководством команда в сезоне 2022/23 вышла в плей-офф КХЛ, но в первом раунде проиграла московскому ЦСКА.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шведский защитник Робин Пресс не будет продлевать контракт с «Северсталью».