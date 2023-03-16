Пять человек погибли в ДТП с тремя автомобилями в подмосковной Кашире

Кашира, Московская область, , 17:24 — REGNUM В Московской области в результате ДТП с участием трёх автомобилей погибли пять человек, ещё шесть пострадали, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что ДТП произошло днём 16 марта на 132-м км автодороги Каспий по направлению в Москву (городской округ Кашира).

По предварительным данным, водитель легковушки Nissan выехал на встречку и столкнулся с двумя автомобилями.

«В результате ДТП пять человек погибли и шестеро получили телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе.

Все пострадавшие госпитализированы, обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, несовершеннолетние жители Новой Москвы попали в ДТП на арендованном автомобиле. Пострадали два человека.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует ход и результаты процессуальной проверки.