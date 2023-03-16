Анадырь, 16 марта, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Для врио главы Чукотки Владислава Кузнецова главной задачей на новом посту станет защищенность граждан и их желание жить в родном крае, написал Кузнецов в своем телеграм-канале 16 марта.

Цитата из видео: «Путин назначил Владислава Кузнецова и. о. главы Чукотки» Врио главы Чукотки Владислав Кузнецов

«Чукотский автономный округ красив и богат природными ресурсами, но главное его достояние — это люди. Моя задача — создать условия для того, чтобы каждый житель округа чувствовал себя защищённым и видел своё будущее в развивающемся родном крае», — отметил он.

Как сообщалось ранее, 15 марта президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Кузнецова временно исполняющим обязанности губернатора Чукотского округа.

Кузнецов в своем телеграм-канале также поблагодарил руководителей и жителей ЛНР за совместную работу (в правительстве республики он работал с 2022 года) и президента — за доверие.