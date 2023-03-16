Правительство РФ направит 50 млрд допкредитов на модернизацию общественного транспорта

Москва, , 17:21 — REGNUM Правительство России выделит в текущем году дополнительные средства на модернизацию общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Общественный транспорт © Антон Новодережкин/ТАСС

Согласно поручению президента России Владимира Путина, необходимо предусмотреть предоставление в 2023 году дополнительных инфраструктурных бюджетных или специальных казначейских кредитов в объеме не менее 50 миллиардов рублей на реализацию в российских регионах мероприятий по модернизации пассажирского транспорта общего пользования.

Особого внимания правительства требует реализация таких мероприятий в малых городах и сельских населённых пунктах.

Срок исполнения поручения определён до 1 мая 2023 года, ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин поручил в 2023 году выделить правительству для регионов ещё 250 млрд рублей, направив средства на развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, а также на программы модернизации ЖКХ.