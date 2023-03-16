Лондон, 16 марта, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Власти Великобритании введут запрет на использование социальной сети TikTok на правительственных телефонах и электронных устройствах из соображений безопасности. Об этом заявил канцлер герцогства Ланкастерского, секретарь британского кабинета министров Оливер Доуден, выступая в Палате общин.

Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press Tik Tok

«Мы собираемся запретить TikTok на правительственных устройствах. Мы сделаем это немедленно», — сказал он.

По его словам, правительство намерено перейти на систему, в рамках которой правительственные устройства смогут получить доступ к приложениям третьих стран из ранее утверждённого списка.

Доуден уточнил, что данная система уже действует во многих ведомствах.

Чиновник акцентировал внимание на том, что приложения социальных сетей, включая TikTok, собирают и хранят большой объём информации о пользователях, включая контакты, пользовательский контент и информацию о геолокации.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена потребовала от китайских владельцев социальной сети TikTok продать их доли, иначе приложение могут запретить на территории этого государства.