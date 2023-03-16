Москва, , 17:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил Минобороны, Росгвардии, МЧС, ФСБ, ФСО и МВД обеспечить участникам спецоперации не менее 14 дней отпуска раз в шесть месяцев, сообщается 16 марта на сайте Кремля.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«(Указанным ведомствам) обеспечить предоставление военнослужащим, лицам, имеющим специальные звания, участникам добровольческих формирований, участвующим в специальной военной операции, отпуска продолжительностью не менее 14 суток не реже одного раза в полгода», — говорится в поручении.

Отмечается, что необходимое для проезда к месту использования отпуска и обратно время не включается в дни отпуска. Поручение должно быть выполнено к 15 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин утвердил перечень поручений по итогам реализации послания Федеральному собранию от 21 февраля 2023 года.

Так, правительству в том числе совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ при участии комиссии Госсовета в целях адресного сопровождения участников СВО и членов их семей, членов семей погибших участников спецоперации необходимо обеспечить функционирование структурных подразделений государственного фонда поддержки участников СВО во всех регионах.