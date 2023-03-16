«Укрэнерго»: Киев ждет поддержки от Запада для строительства новой энергосистемы Украины

Киев, , 17:13 — REGNUM Правительство Украины планирует реализовать стратегию децентрализации энергосистемы страны путём строительства генерирующих мощностей и старается «не упустить момент» международной поддержки. Об этом 16 марта заявил глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона «Единые новости».

ЛЭП Дарья Драй © ИА REGNUM

Он выказал уверенность в том, что Украина станет полигоном внедрения новых технологий в электроэнергетике.

«В ближайшие годы мы увидим новое качество ноу-хау в нашей энергосистеме. Пилотные проекты есть, и оборудование едет на Украину», — отметил он, добавив, что очень важно не упустить момент, когда почти весь мир желает помочь жителям страны выстроить энергосистему в новом формате.

По словам Кудрицкого, правительство Украины будет привлекать финансирование прозрачным способом и использовать его для возведения новой энергосистемы, а пилотный проект с шестью тысячами солнечных панелей будет способствовать реализации стратегии децентрализации энергосистемы.

Как передавало ИА REGNUM, украинская энергетическая инфраструктура находится в состоянии близком к критическому. США пообещали помочь в восстановлении энергетики Украины.