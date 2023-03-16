Кишинёв, 16 марта, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Поправки в законодательство, позволяющие переименовать государственный язык Молдавии из молдавского в румынский, одобрил 16 марта во втором чтении парламент страны. Об этом заявил спикер Игорь Гросу.

Родион Прока/Sputnik/РИА Новости Протест у конституционного суда Молдавии в защиту конституции и молдавского языка

Правящая молдавская партия «Действие и солидарность» 2 марта одобрила в первом чтении переименование государственного языка в румынский. По мнению авторов, инициатива направлена на соблюдение решения конституционного суда, признавшего государственным языком румынский.

Слова «молдавский язык» в любой грамматической форме предложено заменить на «румынский язык». Таким же образом следует заменить слова «государственный язык», «официальный язык» и «родной язык», если речь идёт о государственном языке Молдавии.

«Законопроект одобрен во втором чтении голосами 58 депутатов. Поздравляю!» — сказал Гросу в ходе заседания.

Оппозиция не согласна с таким решением и намерена обратиться в конституционный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году конституционный суд Молдавии объявил государственным языком румынский. При этом в конституции говорится, что государственный язык — молдавский. Конституционный суд полагает, что текст декларации о независимости Молдавии превалирует над конституцией, а в нём румынский назван госязыком.