Суд арестовал экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* на 14 суток
Екатеринбург, 16 марта 2023, 16:56 — REGNUM Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) арестован на 14 суток. Такое решение 16 марта принял Ленинский районный суд Екатеринбурга.
Отмечается, что суд назначил Ройзману (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) административный арест на 14 суток за публичную демонстрацию экстремистской символики в соцсетях.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 16 марта Ройзман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) был задержан полицией. На него составили административный протокол о пропаганде экстремистской символики.