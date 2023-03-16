Суд арестовал экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* на 14 суток
* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом
Суд арестовал экс-мэра Екатеринбурга на 14 суток за демонстрацию экстремистской символики
Екатеринбург, 16 марта, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) арестован на 14 суток. Такое решение 16 марта принял Ленинский районный суд Екатеринбурга.
Донат Сорокин/ТАСС
Евгений Ройзман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)
Отмечается, что суд назначил Ройзману (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) административный арест на 14 суток за публичную демонстрацию экстремистской символики в соцсетях.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 16 марта Ройзман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) был задержан полицией. На него составили административный протокол о пропаганде экстремистской символики.