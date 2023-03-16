Эль-Кувейт, 16 марта, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Мудрым и дальновидным назвал решение участников ОПЕК+ сократить до конца 2023 года добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки заместитель премьер-министра, министр нефти Кувейта Бадер аль-Мулла.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

Данная сделка, по его мнению, способствует обеспечению стабильности и баланса на международном нефтяном рынке, действует в интересах мировой экономики.

Напомним, 15 марта министр энергетики России Николай Шульгинов подтвердил, что в ведомстве ожидают добычу нефти в стране в 2023 году несколько ниже, чем в прошлом. Уровень добычи газа продолжит снижение, как в связи с отказом от него европейского рынка, так и с переориентацией энергопотоков, считает глава Минэнерго.

Как сообщало ИА REGNUM, Эр-Рияд решил не продавать нефть странам, ограничивающим цены на поставки из Саудовской Аравии.