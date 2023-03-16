Вице-премьер Белоусов: нужно поддержать инвесторов, пришедших в Россию в период СВО

Москва, , 16:51 — REGNUM Правительство предлагает ослабить ограничения для тех иностранных инвесторов, которые пришли в страну после начала военной спецоперации на Укриане, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов 16 марта на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов © Илья Питалев/РИА Новости

Он отметил, что в России есть инвесторы и инвестиции, которые приступили к работе после начала спецоперации, в период, когда Запад уже ввёл против России санкции. Предложение об их поддержке полностью поддержали Минфин и Банк России.

«И вот для такого рода инвестиций мы предлагаем существенно ослабить те ограничения, которые сегодня есть», — сказал Белоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин на съезде РСПП заявил, что все вложения, сделанные сейчас в экономику России, сторицей окупятся в будущем.