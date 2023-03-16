Волгоград, 16 марта, 2023, 16:51 — ИА Регнум. В Волгограде задержан мотоциклист, который пытался поджечь свой транспорт на братской могиле на Мамаевом кургане. Об этом 16 марта сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Александр Куликов ИА REGNUM Мамаев курган

По информации ведомства, 27-летний мужчина на мотоцикле объехал шлагбаум и проник на территорию мемориального комплекса.

«Остановив мотоцикл непосредственно на братской могиле, подозреваемый стал производить манипуляции с бензобаком своего транспортного средства, на котором имелось зажигательное устройство», — говорится в сообщении.

Отмечается, когда его действия заметил сотрудник охраны, то он попытался скрыться, но его действия были пресечены.

В ведомстве сообщили, что фигурант задержан, против него возбудили уголовное дело за покушение на повреждение памятника. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

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