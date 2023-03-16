Москва, , 16:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин полагает, что жителям западных стран Запада будет затруднительно воспользоваться советом руководителей этих государств и чаще кушать репу, поскольку урожаи в России намного выше, чем на Западе, поэтому даже за репой им придётся приехать в Россию.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что годом ранее руководство европейских государств вынудило некоторые компании уйти с российского рынка, а иностранные аналитики прогнозировали депрессию и спад потребительского сектора в России, они предрекали пустые полки в магазинах, дефицит товаров и провал сектора услуг.

«Однако жизнь по-другому распорядилась: сами западные страны вплотную столкнулись с такими же проблемами», — заявил глава государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Он также отметил, что руководители зарубежных стран предлагают своим гражданам вместо помидор и салата начать кушать репу, дескать, репа является хорошим продуктом.

«Но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать, потому что уровень урожая все-таки у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе», — заявил президент России, добавив, что этому способствовали погодные условия.

«Но тем не менее и без наших удобрений им сложно будет обойтись, для того чтобы повысить урожайность у себя», — уточнил Путин.

Как передавало ИА REGNUM, по словам Путина, инфляция в России в марте 2023 года составит около 4%, и это заметно меньше, чем в странах еврозоны, где политики «ждут коллапса российской экономики» и стараются убедить и сами себя, и партнеров России в неизбежности такого коллапса.