Дорога Р150 «Новопсков — Дебальцево» в ЛНР в этом году станет федеральной

Луганск, , 16:44 — REGNUM В 2023 году статус федеральной дороги в ЛНР получит трасса Р150 «Новопсков — Дебальцево». Дорога перейдет под управление Федерального дорожного агентства — Росавтодор. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.

Дебальцево © Валентин Спринчак/ТАСС

«На этом участке трассы специалисты приступят к обеспечению содержания, своевременному ремонту и обустройству дорожного полотна. Эти мероприятия позволят высвободить ресурсы для восстановления других дорог, соединяющих города и районы республики», — заявил Леонид Пасечник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будет сформирована сеть федеральных трасс. В текущем году 1039 км получат статус федеральных автодорог.