Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию

Москва, , 16:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам реализации послания Федеральному собранию от 21 февраля 2023 года, сообщается 16 марта на сайте Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ при участии комиссии Госсовета в целях адресного сопровождения участников СВО и членов их семей, членов семей погибших участников спецоперации, необходимо обеспечить функционирование структурных подразделений государственного фонда поддержки участников СВО во всех регионах.

Кроме того, правительству с учетом ранее данных поручений необходимо в том числе обеспечить реализацию (в том числе в рамках льготного режима работы промышленных кластеров) инвестиционных проектов по выпуску приоритетной промышленной продукции.

Также правительству среди прочего необходимо рассмотреть вопрос об источниках финансового обеспечения исполнения публичных обязательств в связи с дополнительным повышением с 1 января 2024 года минимального размера оплаты труда.