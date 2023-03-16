Москва, 16 марта, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам реализации послания Федеральному собранию от 21 февраля 2023 года, сообщается 16 марта на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Так, правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ при участии комиссии Госсовета в целях адресного сопровождения участников СВО и членов их семей, членов семей погибших участников спецоперации, необходимо обеспечить функционирование структурных подразделений государственного фонда поддержки участников СВО во всех регионах.

Кроме того, правительству с учетом ранее данных поручений необходимо в том числе обеспечить реализацию (в том числе в рамках льготного режима работы промышленных кластеров) инвестиционных проектов по выпуску приоритетной промышленной продукции.

Также правительству среди прочего необходимо рассмотреть вопрос об источниках финансового обеспечения исполнения публичных обязательств в связи с дополнительным повышением с 1 января 2024 года минимального размера оплаты труда.