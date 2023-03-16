Москва, 16 марта, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Неправильным назвал президент России Владимир Путин словосочетание «недружественные страны», поскольку ущерб наносит деятельность недружественных элит. Такое заявление глава государства сделал в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей

По его мнению, в общественное сознание и оборот вошло словосочетание «недружественные страны», но оно неточно отражает текущие реалии.

«Можно сказать, вообще не отражает, потому что у нас есть недружественные элиты в определенном количестве стран, недружественные правители», — заключил Путин.

Напомним, 15 марта Минфин и МИД России предложили приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года российское правительство расширило перечень недружественных стран путём включения в него 11 британских заморских территорий.