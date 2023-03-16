Москва, 16 марта, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко передала президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну приглашение от российского лидера Владимира Путина посетить с официальным визитом Москву и поучаствовать во втором саммите Россия — Африка.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Я передала президенту Алжира послание президента России, оно достаточно субстантивное. В этом послании Путин пригласил президента Алжира посетить с официальным визитом Россию», — сказала она по итогам встречи с лидером Алжира,

Также глава Российского государства пригласил Теббуна принять участие во втором саммите Россия — Африка, добавила Матвиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

В ходе встречи Патрушев отметил, что Москва видит в Алжире одного из ключевых внешнеполитических партнёров. По его словам, позиции двух стран совпадают по большинству вопросов международной и региональной повестки.