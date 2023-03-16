Вашингтон, 16 марта, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Европейские страны в марте намерены импортировать рекордное количество нефти из США, при этом перевозка будет осуществляться крупными танкерами, поскольку суда меньшего размера становятся всё более дорогими из-за того, что для перевозки нефти из России в Азию заказывается всё больше танкеров. Об этом 16 марта пишет Bloomberg.

Сергей Корсун ИА REGNUM Ответ на санкции

Отмечается, что санкции в отношении российской нефти переворачивают глобальные торговые пути.

По данным издания, в марте 2023 года из США в Европу должны прибыть 11 супертанкеров, известных в торговле как Very Large Crude Carriers, или VLCC, а также 16 судов класса Suezmax.

Уточняется, что эти большие суда сейчас перевозят порядка 60% сырой нефти на этом маршруте по сравнению с 37% в 2022 году. Супертанкеры могут перевозить порядка двух миллионов баррелей нефти, а Suezmax — порядка одного миллиона.

Издание отмечает, что обычно для перевозки используют более мелкие суда, вместимостью порядка 700 тысяч баррелей. Это связано с тем, что в Европе есть лишь несколько портов, способных принимать супертанкеры, которые обычно резервируются для дальних путешествий по миру.

Отмечается, что сейчас более мелкие суда в дефиците, поскольку их заказывают для перевозки все большего количества нефти из России в Азию. Крупные импортеры (Индия и Китай) набирают большие объёмы, так как западные покупатели отказались от грузов из-за санкций в отношении России.

Как передавало ИА REGNUM, по словам советника-посланника посольства России в США Андрея Леденёва, Россия намерена и далее противостоять попыткам безответственных игроков разбалансировать мировой нефтяной сектор.