* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Верховный суд признал легион «Свобода России»* террористической организацией

Москва, , 16:27 — REGNUM Верховный суд России на заседании 16 марта признал «Легион «Свобода России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической организацией и запретил его деятельность.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Организация была создана на Украине по указанию ее президента Владимира Зеленского, а целью организации является подрыв конституционного стоя России, в том числе путем совершения терактов, сказано в иске Генпрокуратуры.

За участие в запрещенной организации ее рядовым членам будет грозить до 10 лет лишения свободы, организаторам — до 20 лет. Чтобы избежать ответственности, они должны будут сообщить о деятельности организации правоохранительным органам.

Также предусмотрено наказание за пособничество и финансирование организации.

С иском в суд ранее обратился генеральный прокурор России Игорь Краснов. Заседание прошло в закрытом режиме.