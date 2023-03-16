«Не ожидал, что в РФ есть такие технологии» — тяжело раненный боец ДНР рассказал о лечении в Москве

Донецк, , 16:27 — REGNUM Военнослужащий одной из бригад Народной милиции ДНР, командир танкового взвода Евгений с позывным Бэха, выполняя боевые задачи под Донецком, получил тяжёлое ранение и был отправлен на операцию в московскую клинику. В беседе с ИА REGNUM боец рассказал о своём лечении и поделился впечатлениями об отношении к нему в Москве.

Евгений Фото из личного архива

По словам военного, ранение он получил, когда с товарищами загружал боекомплект на так. В это время украинская артиллерия открыла по бойцам огонь.

«Ребят посекло осколками, а мне раздробило плечо и ключицу, оторвало пальцы ну и так далее. Сначала лечили в Донецкой облтравме, а восстанавливать ключицу и сустав отвезли в Москву», — рассказал военнослужащий.

Он отметил, что в Донецке работают «не врачи, а боги», и спасли они уже огромное количество бойцов. Однако ранение Бэхи в плечо было настолько серьёзным, что врачи настоятельно рекомендовали отправить его в Москву.

Так, в Вороновской больнице столицы были восстановлены плечевой сустав и ключица. Раненому провели шунтирование и установили пластиночный имплант, предложили трансплантацию пальцев.

Евгений на лечении Фото из личного архива

Евгений отметил, что операции были проведены очень аккуратно, он и не знал, что в России есть такие технологии.

«Снаружи так и не скажешь, что там пластина 20 см. На следующий день после операции док сказал, что можно уже работать плечом и рукой… разрабатывать. Это удивило больше всего: так быстро, что сразу можно работать», — добавил он.

Евгений на лечении Фото из личного архива

Помимо прочего, военный из Донецка отметил повышенное внимание ко всем раненым в больнице.

«Очень приятно, что нам оказывается такое внимание. Казалось бы, где Москва и где линия боевых действий. Но не тут-то было. Забота на высшем уровне, как у нас в Донецке, где все знают, что такое война. Как и у нас, постоянно волонтеры приходят и спрашивают, чем нам можно помочь. Сразу видно, хоть в Донецке, хоть в Москве, ты чувствуешь себя дома», — заключил военнослужащий Бэха.

По словам бойца, теперь ему предстоит реабилитация.

Евгений Фото из личного архива

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