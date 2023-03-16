Череповец, Вологодская область, , 16:20 — REGNUM Шведский защитник Робин Пресс не будет продлевать контракт с череповецким хоккейным клубом «Северсталь». Об этом 16 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

Робин Пресс © Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

Отмечается, что активный интерес к 28-летнему хоккеисту проявляют четыре клуба, которые обладают более серьёзными финансовыми возможностями. В текущем сезоне зарплата игрока составляет 30 млн рублей.

В сезоне 2022/23 по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Пресс стал четвёртым бомбардиром среди защитников. На его счету 42 (11+31) очка в 64 матчах.

«Северсталь» вышла в плей-офф, где проиграла в серии московскому ЦСКА со счётом 3-4. Пресс в семи играх набрал 6 (2+4) очков.

Напомним, Пресс выступает за «Северсталь» с 2021 года.