Тольятти, Самарская область, 16 марта, 2023, 16:28 — ИА Регнум. АвтоВАЗ в течение 2023 года планирует реализовать не менее 370 тысяч автомобилей, сообщил 16 марта глава компании Максим Соколов.

Павел Ворожцов/ТАСС Продажа автомобилей Lada в дилерском центре

В марте компания намерен продать 21 тысячу автомобилей, что превышает прошлогодний показатель на 70%, а произвести — более 27 тысяч машин.

Напомним, в январе 2023 года продажи АвтоВАЗа в России сократились на 3% и составили 17,5 тысячи машин. Самым популярным транспортным средством стала Lada Granta, продажи которой выросли на 115,4% в годовом исчислении. За ней следуют внедорожники Niva Legend и Niva Travel (+94% в годовом исчислении).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта компания АвтоВАЗ объявила о внедрении собственной программы утилизации автомобилей LADA.

Выгода при покупке новой машины 2023 года выпуска составит 70 тысяч рублей, при покупке LADA Granta 2022 года — 80 тысяч рублей. По одному из условий программы сдаваемый дилеру автомобиль должен быть не младше 8 лет и находиться в собственности не менее года. Также машина должна быть оснащена основными конструктивными элементами.