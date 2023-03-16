Ростов-на-Дону, 16 марта, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Взрыв в гараже пограничного управления Федеральной службы безопасности в Ростове-на-Дону произошел из-за возгорания горюче-смазочных материалов, сообщили 16 марта в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Цитата из видео Пожар на месте взрыва

«В 12:20 (совпадает с мск) в ремонтной мастерской гаражного бокса аппарата ПУ ФСБ России по Ростовской области произошло возгорание горюче-смазочных материалов, которое повлекло взрыв и частичное разрушение строения», — сообщили в ведомстве.

В результате происшествия есть пострадавшие, уточнили там.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что замыкание электропроводки привело к пожару в здании пограничного управления ФСБ России в Ростове-на-Дону. Площадь пожара, уточнил он, составила 800 кв. метров, две стены в здании обрушились. Из-за распространения огня взорвались ёмкости с горюче-смазочными материалами.