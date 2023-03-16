В Индии прокомментировали сообщения о соблюдении потолка цен на нефть
Нью-Дели, 16 марта 2023, 16:20 — REGNUM Подход Нью-Дели к закупке российской нефти основан на требованиях энергетической безопасности. Об этом 16 марта заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.
«Мы неоднократно давали понять, что наш подход будет основываться на наших требованиях к энергетической безопасности», — сказал он в ходе брифинга, отвечая на вопрос о статьях с сообщениями о том, что Индия якобы поддерживает потолок цен на нефтепродукты из России.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Индия присоединится к эмбарго на российскую нефть, который установил Запад на уровне $60 за баррель. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле ориентируются на заявления официальных лиц Индии, а не на публикации СМИ.
Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Индии Денис Алипов заявил, что сообщения СМИ о том, что Индия якобы согласилась соблюдать потолок цен на российскую нефть, являются вбросом. Дипломат добавил, что Индия неоднократно высказывала сомнения в эффективности механизма потолка цен.