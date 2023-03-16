Нью-Дели, 16 марта, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Подход Нью-Дели к закупке российской нефти основан на требованиях энергетической безопасности. Об этом 16 марта заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Мы неоднократно давали понять, что наш подход будет основываться на наших требованиях к энергетической безопасности», — сказал он.

Известно, что таким образом представитель индийского внешнеполитического ведомства прокомментировал вопрос о статьях с сообщениями о том, что Нью-Дели якобы поддерживает потолок цен на нефтепродукты из России.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Индия присоединится к эмбарго на российскую нефть, который установил Запад на уровне $60 за баррель. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле ориентируются на заявления официальных лиц Индии, а не на публикации СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Индии Денис Алипов заявил, что сообщения СМИ о том, что Индия якобы согласилась соблюдать потолок цен на российскую нефть, являются вбросом. Дипломат добавил, что Индия неоднократно высказывала сомнения в эффективности механизма потолка цен.