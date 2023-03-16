РСПП по инициативе Путина учреждает премию для ответственного бизнеса
Москва, 16 марта 2023, 16:08 — REGNUM Российский союз промышленников и предпринимателей по предложению президента Владимира Путина учредит премию для самых социально ответственных компаний страны, заявил 16 марта глава РСПП Александр Шохин.
С указанным предложением Путин выступил 16 марта на пленарном заседании РСПП. По его словам, это должно стать стимулом для бизнеса.
РСПП уже десять лет создает соответствующий реестр компаний, изучая степень их финансовой открытости, так что уже в 2024 году премия сможет получить победителя, отметил Шохин.