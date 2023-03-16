Шохин заявил, что РСПП учредит премию для социально ответственного бизнеса

Москва, , 16:08 — REGNUM Российский союз промышленников и предпринимателей по предложению президента Владимира Путина учредит премию для самых социально ответственных компаний страны, заявил 16 марта глава РСПП Александр Шохин.

Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) © Алексей Майшев/РИА Новости

С указанным предложением Путин выступил 16 марта на пленарном заседании РСПП. По его словам, это должно стать стимулом для бизнеса.

РСПП уже десять лет создает соответствующий реестр компаний, изучая степень их финансовой открытости, так что уже в 2024 году премия сможет получить победителя, отметил Шохин.