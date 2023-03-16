Москва, , 16:16 — REGNUM Маршрут из Дагестана в Иран через территорию Азербайджана следует построить скорее, он всегда будет востребован, как и транспортный проект «Север — Юг» через Иран в Индию. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 16 марта на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве.

Путин попросил ускорить процесс строительства маршрута Дагестан — Азербайджан — Иран. По его словам, он всегда будет востребован.

Российский лидер также призвал предпринимателей направить средства на строительство коридора «Север — Юг», который должен обеспечить транспортную связь между Россией и Индией через Иран.

Это хороший, перспективный и маржинальный проект, нам ним стоит подумать, отметил президент.

Новый маршрут альтернативен пути к Персидскому заливу через Суэцкий канал, он будет востребован независимо от проведения российской военной спецоперации.

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