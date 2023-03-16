Москва, 16 марта, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Одной из возможностей, которые создают дополнительные опции для бизнеса, станет создание технологических кластеров, заявил 16 марта на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент России Владимир Путин.

Сергей Бобылев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей

Глава государства привлёк внимание бизнес-сообщества к идее их создания, а правительство попросил быстрее её реализовать.

Путин убеждён, что по данным направлениям можно получить дополнительные льготы, над этим следует поработать и принять окончательное решение по внедрению данных механизмов.

«Они востребованы и, уверен, принесут хорошую пользу промышленности», — отметил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин предложил учредить премию для наиболее ответственных компаний России, а первых лауреатов этой премии наградить уже в 2024 году в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.