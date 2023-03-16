РФС признал ошибкой решение арбитра не назначать пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Динамо»

Москва, , 15:59 — REGNUM Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) признала ошибкой решение главного арбитра Евгения Кукуляка не назначать пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Динамо». Об этом 16 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

Евгений Кукуляк © Александр Вильф/РИА Новости

Напомним, на 62-й и 67-й минутах матча Кукуляк не стал назначать пенальти в ворота «Зенита». Сначала он не зафиксировал фол Клаудиньо на форварде «Динамо» Константине Тюкавине в штрафной площади санкт-петербургской команды, а затем не стал менять решение после просмотра повтора.

«В эпизоде с падением Тюкавина следовало назначить пенальти без вынесения жёлтой карточки», — сказал глава департамента судейства РФС Павел Каманцев.

Он отметил, что арбитры, отвечающие за систему VAR, правильно позвали Кукуляка к монитору. Однако он ошибочно не изменил своего первоначального решения.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта «Динамо» в серии пенальти выиграло у «Зенита» в матче Кубка России по футболу.