Президент РФ Владимир Путин сделал ряд важных заявлений на съезде РСПП. Главное

Москва, , 15:59 — REGNUM Репа — хороший продукт, но и за ней Западу придётся обратиться к нам, сказал российский президент Владимир Путин 16 марта, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По его словам, урожай в РФ значительно превышает европейские показатели. Обратившись к участникам РСПП «по-семейному», глава государства призвал предпринимателей успевать занимать освободившиеся нищи и сделал ряд важных заявлений. В частности, о том, что экономика РФ начинает развиваться по новой модели и что у бизнеса появится много новых возможностей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Говоря о российской экономике, Владимир Путин отметил, что по итогам марта инфляция в России может достигнуть меньше 4% годовых, а в апреле дойдёт до целевого уровня.

«Это заметно меньше, чем в странах еврозоны, где политики «ждут коллапса российской экономики» и стараются убедить и сами себя, и партнеров России в неизбежности такого коллапса», отметил президент.

Тем временем рост российского внешнеторгового оборота за 2022 год в целом превысил 8%.

«В целом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1%, до 850 миллиардов долларов», — сказал Путин. По его словам, профицит торгового баланса России в $332 млрд в 2022 году является «хорошей музыкой»: это на 70% больше, чем годом ранее.

«Мы с вами находится в Доме музыки, вот такая хорошая музыка», — сказал Путин, имея в виду, что съезд РСПП проходит в Московском международном Доме музыки (ММДМ).

Говоря о внутреннем потребительском спросе в России, президент проинформировал, что он вышел на траекторию устойчивого роста, и это не является случайным всплеском.

«По оценкам, уже в апреле мы выйдем на темпы роста розничного товарооборота не менее 5%, причём в реальном выражении», — сказал Путин. По мнению российского лидера, в основе роста лежит стабильность рынка труда, увеличение зарплат и доходов граждан, снижение инфляции.

Для того чтобы сохранить должный уровень экономики, российская система управления должна выйти на качественно иной уровень эффективности, в том числе с использованием больших данных, считает президент. По словам Владимира Путина, в бизнесе и в системе государственной власти необходимо активно развивать цифровые платформы, осваивать модели управления на основе больших данных.

Внешнеэкономическая политика России тоже окрепла. Москва смогла компенсировать закрытие для России западных рынков и расширила торговые контакты с государствами быстро растущих регионов мира, отметил российский лидер.

«Эффект от антироссийских санкций для стран Запада оказался во многом обратным задуманному, в связи с чем западным политикам стоило бы также ознакомиться с русской пословицей о том, почему не надо рыть яму другому», — считает президент.

Также российский президент признался, что не потерял ни одного из немецких друзей, со всеми настоящими друзьями в Германии отношения сохранились, как и взаимные шутки.

«Шутки взаимные всегда имеют место между соседями. Но известная шуточка такая: что русскому хорошо, для немца — смерть», — сказал российский лидер.

Отечественный бизнес он призвал не упустить шанс для развития в освободившихся нишах. «А то не ровен час и некоторые ушедшие из страны компании захотят вернуться», — заметил президент.

По его оценке, России ещё предстоит решить ряд системных вопросов, но сейчас открываются огромные возможности почти в любом направлении деятельности. Речь идет о возможностях для запуска перспективных, долгосрочных проектов на потребительском рынке, в высокотехнологичном секторе, в туризме, во многих других отраслях экономики.

«Задач становится больше по мере роста государства и экономики, это естественный процесс», — подчеркнул Путин. По его словам, «инвестиции, сделанные сейчас в экономику России, окупятся сторицей завтра». Глава государства считает, что такой прогноз верен как для обрабатывающей промышленности, так и для российских брендов на рынке потребительских товаров, внутреннего туризма и других сфер.

«Ответственные предприниматели не отделяют себя от своего региона и населенного пункта, а направляют средства в школы и другие социальные объекты», — сказал Путин. Также он отметил, что ответственный предприниматель является настоящим гражданином Российской Федерации, который не прячет активы в офшорах, регистрирует компании в России, не попадая в зависимость от властей иностранных государств.

Глава государства предложил ввести для компаний нефинансовую отчетность с предоставлением информации о своих социальных проектах. В ней будет рассказываться о том, что та или иная компания сделала для общества, для конкретного посёлка, города, региона, для своей страны.

Государство будет всячески поддерживать ответственный бизнес, которому важны долгосрочная репутация и доброе имя, а также поддержка своих работников, отметил российский президент. В частности, Путин призвал учредить премию для наиболее ответственных компаний России и наградить уже в 2024 году в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Также на пленарном заседании Российского союза промышленников и предпринимателей Путин дал поручение рассмотреть инициативу увеличения сроков льготного кредитования промышленной ипотеки с семи до 15 лет и согласился с предложением проработать социальную ипотеку для преподавателей, работающих в сфере среднего профессионального образования.

Как сообщало ИА REGNUM, съезд РСПП — финальное мероприятие по итогам традиционных форумов Недель российского бизнеса, в рамках которых формируется консолидированная позиция бизнеса и власти. Центральными темами съезда стали импортозамещение и развитие российской промышленности в условиях санкционных ограничений, технологический суверенитет страны, стимулирование инвестиций, подготовка высококвалифицированных кадров и меры государственной поддержки бизнеса.