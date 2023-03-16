Президент Польши Дуда: Варшава в ближайшие дни передаст Украине четыре МиГ-29

Варшава, , 15:55 — REGNUM В ближайшие дни Варшава передаст киевскому режиму четыре истребителя МиГ-29. Об этом 16 марта заявил президент республики Анджей Дуда после встречи с президентом Чехии Петром Павелом.

Анджей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы направляем МиГи Украине», — сказал он, уточнив, что в запасе у страны находятся более десяти единиц техники.

По словам Дуды, в первую очередь киевскому режиму будут переданы четыре воздушных судна.

Накануне секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что сразу несколько стран скоро поставят самолёты МиГ-29 на Украину. По его словам, в Польше уже знают, какие это будут страны, но, согласно договорённости, объявлять о таких решениях будут в рамках соответствующих процедур и в определённые сроки.