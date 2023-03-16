Дмитров , Московская область, , 15:59 — REGNUM Житель города Дмитрова, 55-летний слесарь управляющей компании, напал на своих коллег с самодельным огнемётом. Пострадали четыре человека, сообщает 16 марта пресс-служба главного следственного управления СКР по Московской области.

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По данным следствия, руководство уволило мужчину из управляющей компании. Он пришёл в здание организации, облил горючей жидкостью находящихся там людей и поджёг.

Пострадавших доставили в больницы с ожогами различной степени, злоумышленника задержали.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство четырёх человек общеопасным способом, а также об умышленном уничтожении имущества.

В сообществе «Дмитров Online» в соцсети «ВКонтакте» ранее появилось сообщение о штурме здания с находящимся внутри поджигателем в посёлке Горки-25. Здание оцепили, дорогу через посёлок перекрывали, на месте работал спецназ.

Слесаря уволили на утренней планёрке, после чего он вернулся в офис с самодельным огнемётом, заправленным бензином, говорится в сообщении.