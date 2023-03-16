Дмитров , Московская область, 16 марта, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Житель города Дмитрова, 55-летний слесарь управляющей компании, напал на своих коллег с самодельным огнемётом. Пострадали четыре человека, сообщает 16 марта пресс-служба главного следственного управления СКР по Московской области.

Цитата из видео Задержание

По данным следствия, руководство уволило мужчину из управляющей компании. Он пришёл в здание организации, облил горючей жидкостью находящихся там людей и поджёг.

Пострадавших доставили в больницы с ожогами различной степени, злоумышленника задержали.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3789867" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство четырёх человек общеопасным способом, а также об умышленном уничтожении имущества.

В сообществе «Дмитров Online» в соцсети «ВКонтакте» ранее появилось сообщение о штурме здания с находящимся внутри поджигателем в посёлке Горки-25. Здание оцепили, дорогу через посёлок перекрывали, на месте работал спецназ.

Слесаря уволили на утренней планёрке, после чего он вернулся в офис с самодельным огнемётом, заправленным бензином, говорится в сообщении.