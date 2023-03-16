Москва, 16 марта, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что сохранил дружбу со всеми своими друзьями из Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства отметил, что в Германии у него очень много друзей.

«И все друзья, кстати, сохранились. Мои настоящие друзья немецкие сохранились», — заявил он на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Он также признался, что они всё время шутят друг над другом.

Как передавало ИА REGNUM, Путин призвал бизнес не упустить шанс для развития в освободившихся нишах, поскольку, возможно, некоторые ушедшие из страны компании захотят вернуться. Он также отметил, что участники экономической деятельности в России окрепли и подросли, наработав связи во всём мире, у них появился свой уровень культуры.