Представитель России в МВФ: Украина без новых кредитов объявит дефолт

Москва, , 15:43 — REGNUM Запад требует от руководства Международного валютного фонда до конца марта 2023 года предоставить Украине кредиты, заявил 16 марта в интервью ТАСС представитель России в МВФ Алексей Можин.

Здание МВФ © Chuck Myers/ZUMAPRESS.com

МВФ никогда не предоставлял деньги стране, находящейся в состоянии острой фазы войны, напомнил Можин.

Представители России, а также представители незападных стран выразили недовольство тем фактом, что кредит де-факто пошел бы на военные расходы, отметил он.

МВФ может дать Украине кредиты при условии «жесточайших юридически обязывающих гарантий» со стороны стран-доноров, то есть в данном случае — США и Евросоюза, сказал Можин. Конкретных решений по данному вопросу пока нет.

Фактически предоставление этих средств Киеву может стать формой рефинансирования его прежних кредитов: в ближайшие три года Украина должна вернуть МВФ около 10 млрд долларов, без получения новых кредитов сделать этого она не сможет и будет вынуждена объявить дефолт, добавил представитель России в фонде.

Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года представители стран G7 обратились к МВФ и киевским властям с призывом реализовать к концу марта 2023 года программу фонда на Украине.