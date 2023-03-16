NBC: Зеленский совершил ошибку, приказав продолжить удерживать Артёмовск

Вашингтон, , 15:39 — REGNUM Решение президента Украины Владимира Зеленского удерживать Артёмовск может обернуться тяжелыми последствиями для Киева, передаёт NBC.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Автор статьи напомнил, что вместо того, чтобы вывести силы из Артёмовска, Зеленский приказал удвоить ставки в этой ситуации.

Теперь, когда наступление России усиливается, ряд наблюдателей задается вопросом, «не продиктовано ли решение Зеленского укрепить этот район, а не отступать, больше политическим желанием избежать громкого поражения, чем военной логикой».

«Украинцы должны были отступить еще несколько недель назад. Сейчас просто нет смысла защищать город», — отметили также в аналитической компании Rochan Consulting.

Артёмовск, расположенный к северу от Горловки, — важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. Ожесточённые бои за город не прекращаются уже полгода.

Как сообщало ИА REGNUM, российские Вооруженные силы ведут ожесточенные бои в Артёмовске и к 14 марта под контроль взято одно из помещений Артёмовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ), фактически это артёмовская «Азовсталь». На обширной территории завода сохранилась сеть подземных коммуникаций, так как при его проектировании учли возможный ядерный конфликт.