СК РФ возбудил новое уголовное дело в отношении блогеров Чекалиных о неуплате налогов

Москва, , 15:37 — REGNUM Новое уголовное дело возбуждено в отношении супругов-блогеров Артёма и Валерии Чекалиных по факту легализации денежных средств в особо крупном размере. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Блогер Валерия Чекалина с супругом Артемом © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В ведомстве отметили, что возбуждено уголовное дело о легализации (отмывании) денежных средств либо иного имущества, приобретённого в результате совершения преступления, в особо крупном размере.

По данным следствия, в апреле 2021 года Чекалины, действуя по предварительному сговору в составе группы лиц, отмыли более 130 млн руб., добытых преступным путём. Они купили на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денег с преступным источником их происхождения.

Отмечается, что денежные средства были легализованы через финансовые операции в целях придания правомерности владению, пользованию и распоряжению ими.

Сейчас следователи продолжают проверку фигурантов на причастность к совершению других преступлений, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта СК РФ возбудил в отношении Чекалиных уголовное дело о неуплате налогов на 300 млн рублей.