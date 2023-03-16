Эр-Рияд, 16 марта, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Запад несправедлив по отношению к России и проводит политику двойных стандартов. Об этом 16 марта заявил принц Саудовской Аравии, бывший посол страны в Вашингтоне Турки ибн Фейсал Аль Сауд в интервью французскому каналу LCI.

Мурат Оруджев/Sputnik/РИА Новости Принц Саудовской Аравии Турки ибн Фейсал Аль Сауд

Он отметил, что по израильско-палестинскому конфликту ни одна из резолюций Совбеза ООН не была выполнена, а против Израиля с 1967 года не было никаких санкций за его агрессию против арабского мира.

При этом, когда возникла ситуация на Украине, западные страны немедленно ввели против России всевозможные санкции, подчеркнул он.

«Вы обращаетесь с Россией определённым образом, позволяя израильтянам оккупировать Палестину и продолжать делать то, что они делают. Это двойные стандарты», — сказал Аль Сауд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Сирии Башар Асад заявил, что жители страны поддерживает Россию в проведении спецоперации на Украине.