Путин рассказал, как по-соседски шутит над немцами

Москва, , 15:43 — REGNUM Россия и Германия — соседи, а у соседей всегда есть взаимные шутки, заявил президент РФ Владимир Путин 16 марта на пленарном заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Владимир Путин © Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

По словам Путина, он не потерял ни одного из немецких друзей, со всеми настоящими друзьями в Германии отношения сохранились, как и взаимные шутки.

«Шутки взаимные всегда имеют место между соседями. Но известная шуточка такая: что русскому хорошо, для немца — смерть», — сказал российский лидер.

Он также привёл в пример тараканов. В России больших рыжих тараканов называют «прусаки», а в Германии — Russen, «русаки».

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства также заявил, что Россия смогла компенсировать закрытие для неё западных рынков и расширила торговые контакты со странами из регионов, где экономика быстро растёт.