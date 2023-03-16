Киев, 16 марта 2023, 15:27 — REGNUM Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили вопрос ускорения поставок боеприпасов ВСУ, сообщил Кулеба 16 марта.

Артиллерия ВСУ
Артиллерия ВСУ
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

ВСУ рассчитывают получить все необходимые боеприпасы для «оборонительных и контрнаступательных действий», отметил он.

Ранее британские СМИ сообщили, что власти ЕС завершают работу над сделкой на сумму 2 млрд евро для отправки снарядов Украине и пополнения собственных запасов, однако Франция выступает за то, чтобы эти заказы выполняли только европейские компании, что создает риск замедления поставок.