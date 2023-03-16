Глава МИД Украины Кулеба сообщил, что обсудил с США ускорение поставок боеприпасов

Киев, , 15:27 — REGNUM Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили вопрос ускорения поставок боеприпасов ВСУ, сообщил Кулеба 16 марта.

Артиллерия ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

ВСУ рассчитывают получить все необходимые боеприпасы для «оборонительных и контрнаступательных действий», отметил он.

Ранее британские СМИ сообщили, что власти ЕС завершают работу над сделкой на сумму 2 млрд евро для отправки снарядов Украине и пополнения собственных запасов, однако Франция выступает за то, чтобы эти заказы выполняли только европейские компании, что создает риск замедления поставок.