Киев, 16 марта, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили вопрос ускорения поставок боеприпасов ВСУ, сообщил Кулеба 16 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

ВСУ рассчитывают получить все необходимые боеприпасы для «оборонительных и контрнаступательных действий», отметил он.

Ранее британские СМИ сообщили, что власти ЕС завершают работу над сделкой на сумму 2 млрд евро для отправки снарядов Украине и пополнения собственных запасов, однако Франция выступает за то, чтобы эти заказы выполняли только европейские компании, что создает риск замедления поставок.