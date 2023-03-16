Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок боеприпасов
Глава МИД Украины Кулеба сообщил, что обсудил с США ускорение поставок боеприпасов
Киев, 16 марта, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили вопрос ускорения поставок боеприпасов ВСУ, сообщил Кулеба 16 марта.
Иван Шилов ИА REGNUM
Артиллерия ВСУ
ВСУ рассчитывают получить все необходимые боеприпасы для «оборонительных и контрнаступательных действий», отметил он.
Ранее британские СМИ сообщили, что власти ЕС завершают работу над сделкой на сумму 2 млрд евро для отправки снарядов Украине и пополнения собственных запасов, однако Франция выступает за то, чтобы эти заказы выполняли только европейские компании, что создает риск замедления поставок.