Тегеран, 16 марта, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-западе Ирана. Об этом 16 марта сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Очаг землетрясения залегал на глубине 61 км. Эпицентр находился в 27 км к юго-востоку от города Хой, население которого составляет 175 тыс. человек.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,9.