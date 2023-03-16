Врио губернатора Балицкий: Запорожская область получила миллионную квоту на вывоз зерна

Мелитополь, , 15:20 — REGNUM Запорожская область получила миллионную квоту на вывоз зерна. Об этом 16 марта сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.

Зерно Александр Погожев © ИА REGNUM

По его словам, Бердянский порт начал готовиться к вывозу зерна. Он также уточнил, что аграрии Запорожской области производят около 2,5 млн тонн зерна в год с учётом озимых и яровых. Глава региона отметил, что порт в Бердянске не занесён в международные реестры как российский, из-за чего возникает ряд несоответствий, добавив о работе над данным вопросом.

«Думаю, что в ближайшее время, уже этой весной, будут определены механизмы процесса вывоза зерна», — добавил он.

По словам Балицкого, для вывоза зерна необходимо 12 составов или около 600 вагонов. Врио губернатора уточнил, что Киев не оставил области ни одного вагона.

Он также рассказал о росте инвестиционного фонда и подготовке площадок под новые проекты.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что Киев пытается прорвать фронт в Запорожской области, потому что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно показать победу, которой нет.