Путин предложил учредить премию для самых ответственных компаний

Москва, , 15:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин предложил ввести для компаний нефинансовую отчетность с предоставлением информации о своих социальных проектах. Об этом глава государства заявил 16 марта на встрече с представителями бизнеса.

Владимир Путин © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

«Предлагаю подумать о ежегодной публикации нефинансовой отчётности для крупных предприятий. В ней будет рассказываться о том, что та или иная компания сделала для общества, для конкретного посёлка, города, региона, для своей страны», — сказал он.

Также Путин предложил стимулировать наиболее ответственные компании с помощью учреждённой премии.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам российского лидера, бизнес в стране не должен упустить шанс для развития в освободившихся нишах, а то не ровен час и некоторые ушедшие из России компании захотят вернуться.